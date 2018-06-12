(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Токио 52-летний водитель въехал в толпу людей на пешеходном переходе, сообщает газета «Известия».

ЧП произошло сегодня около восьми часов утра в одном из самых оживленных районах столицы Японии — Синдхюку.

В результате наезда на людей пострадали шесть человек. Двое из потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

52-летний водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан полицейскими. На допросе виновник аварии сообщил, что перепутал педаль газа и тормоза.

