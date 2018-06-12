ШАТЛы КАМАЗа смогут перевозить пассажиров аэропорта Бегишево

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Беспилотники КАМАЗ-1221 «ШАТЛ» («Широкая Адаптивная Транспортная Логистика») смогут заменить автобусы для перевозки пассажиров по территории аэропорта Бегишево. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сказал директор департамента по связям с общественностью КАМАЗа Олег Афанасьев.
«У нас есть несколько мыслей по поводу того, где дальше использовать конкретно эти [беспилотники]. Первое — это аэропорт Бегишево, который находится в Набережных Челнах и принадлежит КАМАЗу. Мы планируем, что будем там перевозить пассажиров бизнес-класса [от аэропорта до самолета]», — сказал Афанасьев.
Кроме того, сам КАМАЗ нуждается в этих беспилотниках для перевозки рабочих по территории предприятия, заверил он.
«У нас много внутренних перевозок, на которых ездят фактически маршрутные автобусы, такси. Мы там тоже планируем их использовать», — пояснил директор департамента по связям с общественностью.
КАМАЗ продемонстрировал возможности ШАТЛа этим утром в Казани. На берегу Казанки внутри беспилотника прокатились Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель гендиректора ПАО «КАМАЗ» по развитию Ирек Гумеров, заместитель гендиректора по стратегическому развитию НАМИ Алексей Гогенко и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.
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