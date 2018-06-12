В Москве стартовал Кубок «Девяти ценностей» программы «Футбол для дружбы»

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Москве на стадионе «Сапсан-Арена» стартовал Кубок «Девяти ценностей» международной социальной программы «Футбол для дружбы».
Участие в футбольном турнире принимают 32 команды с очень оригинальными названиями — «Африканские слоны», «Сибирские тигры» и другие. Несмотря на это, в составе каждой из команд играют футболисты разных национальностей, пола и физических возможностей: такой подход дает юным футболистам подружиться с ребятами из других стран. Именно дружба является одной из ключевых ценностей социальной программы. Остальные восемь ценностей составляют мир, равенство, честь, традиции, победа, здоровье, справедливость и честность.
Тренируют команды-участницы юные наставники 14 — 16 лет, судят игры также дети. Кроме того, матчи этого турнира традиционно не обходятся без журналистов — помимо взрослых представителей прессы, освещающих программу «Футбол для дружбы», во время программы работает международный детский пресс-центр.
На протяжении соревновательного дня команды сначала сыграют матчи группового этапа, после чего будут сражаться в плей-офф. Победитель турнира станет обладателем Кубка «Девяти ценностей» — главного трофея программы «Футбол для дружбы».
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