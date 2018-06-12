Автопортрет Аллы Пугачевой выставлен на распродажу

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Автопортрет певицы Аллы Пугачевой выставлен на распродаже в аукционном доме «Литфонд», пишет «СтарХит».
Помимо вокального таланта у Примадонны имеются и художественные способности. Рисунок был сделан в 1980 году самой певицей. Алла Борисовна сделала для поклонника небольшой набросок на обороте альбома и написала небольшое пожелание. Владелец снимка почти 40 лет бережно хранил рисунок. После продажи вырученные средства уйдут хозяину снимка.
Начальная цена рисунка – 15 – 16 тысяч рублей.
Алла Борисовна давно занимается живописью, в замке, где она живет с супругом Максимом Галкиным и двумя детьми, у них есть мастерская с мольбертом и красками. Свои произведения Алла Борисовна дарит друзьям и коллегам по шоу-бизнесу.
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