ЧП произошло утром в понедельник, 11 июня, в доме №80 по улице Шевченко.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске спасли упавшего на козырек балкона 52-летнего мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об упавшем на козырек балкона мужчине в доме №80 по улице Шевченко поступило от очевидцев на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник утром.

На помощь пострадавшему выдвинулись сотрудники ЗПСО №7. Они обнаружили, что на третьем этаже, на козырьке балкона лежит мужчина. Потерпевший держался за выступ верхнего балкона, плакал и звал на помощь.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели сняли 52-летнего мужчину и доставили на землю.

