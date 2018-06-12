Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске спасли упавшего на козырек балкона 52-летнего мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение об упавшем на козырек балкона мужчине в доме №80 по улице Шевченко поступило от очевидцев на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник утром.
На помощь пострадавшему выдвинулись сотрудники ЗПСО №7. Они обнаружили, что на третьем этаже, на козырьке балкона лежит мужчина. Потерпевший держался за выступ верхнего балкона, плакал и звал на помощь.
С помощью альпинистского снаряжения спасатели сняли 52-летнего мужчину и доставили на землю.
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