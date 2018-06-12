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Президент РТ проехал в беспилотном электробусе от ПАО «КАМАЗ»

Татар-информ

12 июня 2018, 10:57

Происшествия

На реке в Спасском районе Татарстана утонул пьяный 64-летний мужчина

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Двоих детей двух и четырех лет спасли очевидцы происшествия.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На реке в Спасском районе Татарстана утонул пьяный 64-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о перевернувшейся лодке на реке Бездна рядом с селом Антоновка в Спасском районе республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник, 11 июня, в 16:25. Очевидцы сообщили, что в момент инцидента в лодке находился мужчина и двое малолетних детей.

Прибывшие к месту ЧП спасатели обнаружили, что очевидцы происшествия смогли спасти из воды двух детей (двух и четырех лет). Мужчина к моменту прибытия сотрудников МЧС уже утонул.

Тело погибшего 64-летнего мужчины обнаружили в 10 метрах от берега. Сообщается, что в момент трагедии пенсионер был пьян.
 

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