В Любинском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Жертвами страшной аварии в Омской области стали пять человек, сообщает RT.

Трагедия произошла накануне в Любинском районе Омской области. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В результате аварии погибли пять человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

