По предварительным данным, водитель большегруза не пострадал.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появились фотографии перевернувшегося самосвала на Оренбургском тракте в Казани.

ДТП произошло накануне днем в Приволжском районе города. На фотографиях видно, что большегруз завалился на бок, его кабина сильно деформирована, а содержимое кузова высыпалось на обочину.

По предварительным данным, водитель грузовика в аварии не пострадал.

