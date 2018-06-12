Американский сенатор заявил о живущем в России «советском зле»

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Возвращение России в «большую восьмерку» стало бы ошибкой, так как в стране все еще живет «советское зло». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Так Грэм прокомментировал предложение Президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией в формате «большой восьмерки».
«Это было бы ошибкой. Советский Союз, может, и развалился, но зло, которое он воплощает, живет и здравствует в РФ», — заявил Грэм в эфире ABC News.
При этом парламентарий отметил необходимость вести диалог с Москвой.
Ранее Трамп заявил, что возможное возвращение России в состав «Большой восьмерки» может хорошим событием для всего мира.
В ответ Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не выходила из G8.
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