Американский сенатор заявил о живущем в России «советском зле»

Линдси Грэм прокомментировал предложение Президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией в формате «большой восьмерки».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Возвращение России в «большую восьмерку» стало бы ошибкой, так как в стране все еще живет «советское зло». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Так Грэм прокомментировал предложение Президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией в формате «большой восьмерки».

«Это было бы ошибкой. Советский Союз, может, и развалился, но зло, которое он воплощает, живет и здравствует в РФ», — заявил Грэм в эфире ABC News.

При этом парламентарий отметил необходимость вести диалог с Москвой.

Ранее Трамп заявил, что возможное возвращение России в состав «Большой восьмерки» может хорошим событием для всего мира.

В ответ Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не выходила из G8.