На месте трагедии ведется поисково-спасательная операция.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Иркутской области при сплаве по реке Китой погибли два человека, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в понедельник, 11 июня, в Усольском районе Иркутской области. Во время прохождения порогов на реке Китой перевернулась лодка с четырьмя людьми.

Один пострадавший смог самостоятельно выбраться на берег. Тела двух погибших обнаружили спасатели. Судьба четвертого сплавщика пока остается неизвестной.

На месте ЧП ведется поисково-спасательная операция и работает следственная группа.

