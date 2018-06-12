(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Иркутской области при сплаве по реке Китой погибли два человека, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла в понедельник, 11 июня, в Усольском районе Иркутской области. Во время прохождения порогов на реке Китой перевернулась лодка с четырьмя людьми.
Один пострадавший смог самостоятельно выбраться на берег. Тела двух погибших обнаружили спасатели. Судьба четвертого сплавщика пока остается неизвестной.
На месте ЧП ведется поисково-спасательная операция и работает следственная группа.
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