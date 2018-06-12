Лавров и Климкин обсудили обмен «удерживаемыми лицами»

На встрече была затронута необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе, сообщил Сергей Лавров.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На полях встречи глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Кликиным «один на один». Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров рассказал, что на встрече обсуждались вопросы, которые были затронуты в ходе телефонного разговора Президента РФ Владимира Путина и Президента Украины Петра Порошенко.

В частности, был рассмотрен вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе, добавил министр.

Почти пятичасовая встреча глав МИД состоялась 11 июня. Министры обсудили вопрос освобождения заключенных, гуманитарные проблемы, ход выполнения минских соглашений и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

Ранее сообщалось, что 9 июня Путин и Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили судьбу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.