Американский авианосец «Гарри Трумэн» снова вошел в Средиземное море

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в воскресенье вернулась в восточный район Средиземного моря, чтобы снова поучаствовать в операции против ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ВМС.
С целью обеспечения поддержки авиаударов авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась для борьбы с ИГ*, заявил командующий группировкой контр-адмирал Юджин Блэк.
По его словам, это мощное сообщение о том, что США привержены поддержанию мира и безопасности в регионе и повсюду, где есть угроза терроризма.
*ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.
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