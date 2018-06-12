Американский авианосец «Гарри Трумэн» снова вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США вернулась в Средиземное море для борьбы с ИГ*.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в воскресенье вернулась в восточный район Средиземного моря, чтобы снова поучаствовать в операции против ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ВМС.

С целью обеспечения поддержки авиаударов авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась для борьбы с ИГ*, заявил командующий группировкой контр-адмирал Юджин Блэк.

По его словам, это мощное сообщение о том, что США привержены поддержанию мира и безопасности в регионе и повсюду, где есть угроза терроризма.

*ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.