Президент Татарстана посетил международную выставку ACHEMA-2018 в Германии

На выставке представлены оборудование, инновационные технологии и системные решения.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита во Франкфурт-на-Майне посетил международную выставку нефтехимического и химического оборудования, биотехнологий и технологий защиты окружающей среды ACHEMA-2018. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На выставке представлена экспозиция Татарстана, где можно узнать об экономике, инвестиционном и промышленном потенциале республики, компаниях и структуре нефтехимического производства.

Кроме того, на ACHEMA-2018 представлены различные виды оборудования, инновационных технологий и системных решений для химической, нефтехимической, фармацевтической и пищевой отраслей.