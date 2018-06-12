Президент Татарстана посетил международную выставку ACHEMA-2018 в Германии

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита во Франкфурт-на-Майне посетил международную выставку нефтехимического и химического оборудования, биотехнологий и технологий защиты окружающей среды ACHEMA-2018. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
На выставке представлена экспозиция Татарстана, где можно узнать об экономике, инвестиционном и промышленном потенциале республики, компаниях и структуре нефтехимического производства.
Кроме того, на ACHEMA-2018 представлены различные виды оборудования, инновационных технологий и системных решений для химической, нефтехимической, фармацевтической и пищевой отраслей.
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На выставке представлены оборудование, инновационные технологии и системные решения.
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