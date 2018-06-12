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Татар-информ

12 июня 2018, 00:40

Экономика и финансы

Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в реализации совместных проектов с немецкими компаниями

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Президент Татарстана встретился с представителями деловых кругов Германии.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Татарстан заинтересован в совместных проектах с немецкими компаниями. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов в ходе международной выставке нефтехимического оборудования ACHEMA-2018 во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Рустам Минниханов встретился с представителями деловых кругов Германии. Он отметил, что выставка способствует развитию сотрудничества между бизнес-кругами Германии и Татарстана.

«Мы заинтересованы в реализации совместных проектов», — сказал Президент Татарстана, отметив, что в 2017 году республика подписала большой документ с компанией Linde, а в 2018 — кредитное соглашение, поддерживающееся страховой компанией Германии.

В состав делегации Татарстана вошли представители министерств и ведомств республики, а также руководители ведущих татарстанских предприятий в сфере нефти и нефтехимии. Во встрече участвовали Генеральный консул Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне Александр Булай, вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и другие.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в областях химии и фармацевтики, автоматизации технологических процессов и нефтехимии.

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