Президент Татарстана обсудил перспективы сотрудничества с Lucas-Nülle

Татарстан может сотрудничать с Lucas-Nülle при подготовке кадров в нефтехимической и нефтяной областях.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с руководством немецкой компании Lucas-Nülle. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Компания разрабатывает, изготавливает и реализует современные системы обучения, необходимые для повышения квалификации и профессионального образования в технической сфере. Так, Татарстан может сотрудничать с Lucas-Nülle при подготовке кадров в нефтехимической и нефтяной областях.

Рустам Минниханов находится во Франкфурте-на-Майне с рабочим визитом. Встреча с руководством компании прошла во время международной выставке нефтехимического оборудования ACHEMA-2018.