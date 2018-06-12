Рустам Минниханов в Германии посетил промышленный парк Höchst

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочего визита во Франкфурт-на-Майне (Германия) посетил промышленный парк Höchst. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Промпарк является крупным инновационным центром химии и фармацевтики, где более 90 предприятий сотрудничают с образовательными учреждениями Франкфурта-на-Майне. Кроме того, на территории парка располагается институт, где готовят сотрудников и повышают их квалификацию.
На 460 га территории Höchst действуют 120 производственных предприятий и более 80 лабораторий. Промпарк обеспечивает рабочими местами 22 тыс. человек.
В индустриальном парке располагаются производственные линии ведущих предприятий мира в сфере фармацевтики и химии, среди которых Siemens, Celanese Chemicals, Bayer CropScience AG и другие.
Ежегодно в развитие Höchst инвестируется порядка 350 млн евро.
Представители промпарка рассказали Президенту Татарстана о работе с резидентами, кадровой политике, а также об инфраструктуре парка.
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