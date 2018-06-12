Рустам Минниханов в Германии посетил промышленный парк Höchst

В промпарке располагаются производственные линии ведущих фармацевтических и химических предприятий.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочего визита во Франкфурт-на-Майне (Германия) посетил промышленный парк Höchst. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Промпарк является крупным инновационным центром химии и фармацевтики, где более 90 предприятий сотрудничают с образовательными учреждениями Франкфурта-на-Майне. Кроме того, на территории парка располагается институт, где готовят сотрудников и повышают их квалификацию.

На 460 га территории Höchst действуют 120 производственных предприятий и более 80 лабораторий. Промпарк обеспечивает рабочими местами 22 тыс. человек.

В индустриальном парке располагаются производственные линии ведущих предприятий мира в сфере фармацевтики и химии, среди которых Siemens, Celanese Chemicals, Bayer CropScience AG и другие.

Ежегодно в развитие Höchst инвестируется порядка 350 млн евро.

Представители промпарка рассказали Президенту Татарстана о работе с резидентами, кадровой политике, а также об инфраструктуре парка.