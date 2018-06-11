Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Президент республики пожелал всем счастья, благополучия и здоровья.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Единению и уверенности россиян способствуют успехи страны в социально-экономическом развитии, высокой обороноспособности и защите позиций на международной арене, отметил Рустам Минниханов. Татарстан вносит свой вклад в укрепление могущества России, поскольку является одним из опорных регионов-лидеров.

«Наращиваются производственные мощности нефтехимии. Ведется масштабная модернизация в энергетике, машиностроении и оборонно-промышленном комплексе. Последовательно укрепляется материальная база сельскохозяйственного производства. Продолжается рост инвестиций, развитие IT-индустрии, внедрение современных технологий», — подчеркнул Президент Татарстана.

Жизнь татарстанцев становится лучше благодаря экономическим преобразованиям, популяризации здорового образа жизни и спорта, а также совершенствованию среды обитания, отметил лидер республики. Кроме того, в Татарстане внимательно обносятся к культурному и духовному наследию, народным традициям.

Рустам Минниханов выразил уверенность, что республика встретит гостей чемпионата мира по футболу с искренним радушием, чтобы они снова вернулись в Татарстан.

В завершение Президент Татарстана пожелал счастья, здоровья и благополучия жителям республики.