Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

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Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
Единению и уверенности россиян способствуют успехи страны в социально-экономическом развитии, высокой обороноспособности и защите позиций на международной арене, отметил Рустам Минниханов. Татарстан вносит свой вклад в укрепление могущества России, поскольку является одним из опорных регионов-лидеров.
«Наращиваются производственные мощности нефтехимии. Ведется масштабная модернизация в энергетике, машиностроении и оборонно-промышленном комплексе. Последовательно укрепляется материальная база сельскохозяйственного производства. Продолжается рост инвестиций, развитие IT-индустрии, внедрение современных технологий», — подчеркнул Президент Татарстана.
Жизнь татарстанцев становится лучше благодаря экономическим преобразованиям, популяризации здорового образа жизни и спорта, а также совершенствованию среды обитания, отметил лидер республики. Кроме того, в Татарстане внимательно обносятся к культурному и духовному наследию, народным традициям.
Рустам Минниханов выразил уверенность, что республика встретит гостей чемпионата мира по футболу с искренним радушием, чтобы они снова вернулись в Татарстан.
В завершение Президент Татарстана пожелал счастья, здоровья и благополучия жителям республики.
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