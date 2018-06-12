В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер

Суперкомпьютер способен выполнять до 200 млн мдрд операций в секунду.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В США создали суперкомпьютер Summit, обладающий самой высокой вычислительной мощностью в мире. Об этом сообщает RT со ссылкой на MIT Technology Review.

Мощность суперкомпьютера составляет 200 петафлопс: аппарат способен выполнять до 200 млн млрд операций в секунду, что в миллион раз быстрее ноутбука.

Суперкомпьютер разработали в национальной лаборатории при Минэнерго США в штате Теннесси.