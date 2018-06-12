Bethesda анонсировала игру The Elder Scrolls VI

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Американский издатель компьютерных игр Bethesda Softworks анонсировала шестую часть культовой серии The Elder Scrolls. Тизер игры размещен на канале компании на видеохостинге YouTube.
О разработке игры Bethesda сообщила на выставке Electronic Entertainment Expo 2018 (E3). Подробности не разглашаются.
Четыре игры серии The Elder Scrolls — Morrowind (2002), Oblivion (2006), Skyrim (2011) и Online (2014) в разное время получали награды «Лучшая игра года» от разных изданий.
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