Ученые добыли стакан пресной воды из пустынного воздуха

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Ученые из университета Беркли смогли извлечь влагу из сухого пустынного воздуха, сообщает «Хайтек».
В прошлом году исследователи представили прибор, который, по их словам, мог извлекать пары воды из воздуха, для чего были нужны только тепло и солнечный свет. Испарения задерживались внутри пористого материала, который ученые назвали «металл-органический каркас». Тогда было доказано, что такие конструкции, собранные из подручных средств — молекул средства для удаления накипи и атомов циркония, способны поглощать пары воды.
Протестировав устройство в пустынях Аризоны, ученые доказали, что прибор может извлекать 250 г воды из воздуха ежедневно, но использовать его массово было проблематично в связи с высокой стоимостью материала.
В этом году изобретатели использовали в качестве ключевого компонента алюминий, благодаря чему увеличили эффективность работы прибора.
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