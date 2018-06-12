Астронавты подарили Папе Римскому комбинезон для полетов в космос

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Астронавты, вернувшиеся с Международной космической станции (МКС) подарили Папе Римскому Франциску комбинезон синего цвета и белую накидку, которая является элементом церковного облачения части духовенства Римско-католической церкви. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
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