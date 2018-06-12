СМИ: В Евросоюзе могут запретить мемы

Директива должна защитить интеллектуальную собственность людей, которые загружают информацию в Сеть.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Евросоюзе могут запретить использовать мемы согласно статье 13 директивы об авторском праве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Директива должна защитить интеллектуальную собственность людей, которые загружают информацию в Сеть, предполагают авторы инициативы.

Но некоторые активисты отмечают, что любой контент, схожий с тем, что попадает под авторское право, смогут отследить и удалить. Например, под угрозой удаления окажутся пародии и мемы, которые являются оригинальным контентом на основе чужих рисунков или фотографий.

Представитель Еврокомиссии пояснил, что в основе поправок к закону об авторском праве лежит желание помочь людям зарабатывать своим творчеством, и директива не помешает свободе самовыражения в Интернете.

Вопрос о принятии поправок будет обсуждаться уже в июне.