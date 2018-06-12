СМИ: В Евросоюзе могут запретить мемы

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Евросоюзе могут запретить использовать мемы согласно статье 13 директивы об авторском праве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.
Директива должна защитить интеллектуальную собственность людей, которые загружают информацию в Сеть, предполагают авторы инициативы.
Но некоторые активисты отмечают, что любой контент, схожий с тем, что попадает под авторское право, смогут отследить и удалить. Например, под угрозой удаления окажутся пародии и мемы, которые являются оригинальным контентом на основе чужих рисунков или фотографий.
Представитель Еврокомиссии пояснил, что в основе поправок к закону об авторском праве лежит желание помочь людям зарабатывать своим творчеством, и директива не помешает свободе самовыражения в Интернете.
Вопрос о принятии поправок будет обсуждаться уже в июне.
Следующая новость
На выставке представлены оборудование, инновационные технологии и системные решения.
Компания Linde участвует в строительстве олефинового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Татарстан может сотрудничать с Lucas-Nülle при подготовке кадров в нефтехимической и нефтяной областях.
В промпарке располагаются производственные линии ведущих фармацевтических и химических предприятий.
В Верхнеуслонском районе стартовала акция «Подари подписку».
Создателями скульптуры и инициаторами ее установки являются работники Нижнекамской ГЭС.
Экологическая экспедиция «БЕЗ СЛЕДА» пробыла в городе 5 часов.
Глава австралийской делегации поблагодарил организаторов ЧМ-2018.
На реке во время инцидента был сильный ветер и высокая волна.
Посмотреть на соккеруз пришли порядка 3 тыс. человек.
Содействуют челнинцы не только в работах в подсобном хозяйстве в селе Анзирка, но и в заготовке дров, уборке помещений, восстановлении монастыря.