Отрубленная голова змеи укусила человека

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Техасе гремучая змея укусила мужчину после того, как он отрубил ей голову благодаря низкой скорости метаболизма и хладнокровности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Live Science.
В конце мая этого года житель Техаса Джереми Сатклифф отрубил топором голову змеи, которая ползла в траве рядом с домом. Спустя несколько минут он поднял отрубленную голову, чтобы оставить ее «на память».
Змея внезапно «воскресла» и впилась ему в руку, закачав в его тело большую дозу яда.
Мужчина пробыл в больнице две недели, где ему ввели сразу 26 доз сыворотки, которая нейтрализует яд гремучей змеи. Сатклифф частично поправился и самостоятельно вышел и из больницы.
«Змеи не управляют температурой своего тела и не сжигают огромные количества энергии на ее поддержание, как это делает человек и прочие теплокровные существа», — объяснил случай биолог Дэвид Пеннинг.
Благодаря этому голова змеи, отделенная от тела, может прожить несколько минут или даже часов, отметил Пеннинг.
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