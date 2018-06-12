Отрубленная голова змеи укусила человека

Пострадавший от змеиного укуса мужчина частично поправился и самостоятельно вышел из больницы.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Техасе гремучая змея укусила мужчину после того, как он отрубил ей голову благодаря низкой скорости метаболизма и хладнокровности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Live Science.

В конце мая этого года житель Техаса Джереми Сатклифф отрубил топором голову змеи, которая ползла в траве рядом с домом. Спустя несколько минут он поднял отрубленную голову, чтобы оставить ее «на память».

Змея внезапно «воскресла» и впилась ему в руку, закачав в его тело большую дозу яда.

Мужчина пробыл в больнице две недели, где ему ввели сразу 26 доз сыворотки, которая нейтрализует яд гремучей змеи. Сатклифф частично поправился и самостоятельно вышел и из больницы.

«Змеи не управляют температурой своего тела и не сжигают огромные количества энергии на ее поддержание, как это делает человек и прочие теплокровные существа», — объяснил случай биолог Дэвид Пеннинг.

Благодаря этому голова змеи, отделенная от тела, может прожить несколько минут или даже часов, отметил Пеннинг.