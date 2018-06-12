Камчатская медведица получила статус матери-героини

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Камчатская медведица Матрена, сохранившая весь выводок из четырех медвежат до третьего года жизни, получила неофициальный статус матери-героини. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника.
По словам ученых, выводок из четырех медвежат появляется редко, и в условиях дикой природы непросто сохранить их всех до взрослого возраста. Этот случай стал третьим за последние 20 лет.
Матрена ухаживает за тремя сыновьями и дочкой. Этим летом они должны стать самостоятельными. Медведица готова заводить новых детенышей, рассказали в заповеднике.
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