Камчатская медведица получила статус матери-героини

Выводок из четырех медвежат появляется редко, и в условиях дикой природы непросто сохранить их всех до взрослого возраста.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Камчатская медведица Матрена, сохранившая весь выводок из четырех медвежат до третьего года жизни, получила неофициальный статус матери-героини. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника.

По словам ученых, выводок из четырех медвежат появляется редко, и в условиях дикой природы непросто сохранить их всех до взрослого возраста. Этот случай стал третьим за последние 20 лет.

Матрена ухаживает за тремя сыновьями и дочкой. Этим летом они должны стать самостоятельными. Медведица готова заводить новых детенышей, рассказали в заповеднике.