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Татар-информ

12 июня 2018, 08:00

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Культурная программа ЧМ-2018: Центр современной музыки Софии Губайдулиной

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Во время мундиаля центр организует концерт классической, джазовой и татарской музыки на открытом воздухе.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Центре современной музыки Софии Губайдулиной пройдет open-air «Event в стиле блюз». 16+

Камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой исполнит хиты мировой классической, джазовой и татарской музыки. 

Солист - Андрей Руденко (рояль).

Мероприятие пройдет 19 июня в 19.00 по адресу Тельмана, 29.

 

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