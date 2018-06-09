Культурная программа ЧМ-2018: Центр современной музыки Софии Губайдулиной

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Центре современной музыки Софии Губайдулиной пройдет open-air «Event в стиле блюз». 16+
Камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой исполнит хиты мировой классической, джазовой и татарской музыки.
Солист - Андрей Руденко (рояль).
Мероприятие пройдет 19 июня в 19.00 по адресу Тельмана, 29.
Президент республики пожелал всем счастья, благополучия и здоровья.
Главным зрелищем на Сабантуе станут скачки: планируются заезды лошадей буденовской и арабской чистокровной породы.
На выставке представлены оборудование, инновационные технологии и системные решения.
Компания Linde участвует в строительстве олефинового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Татарстан может сотрудничать с Lucas-Nülle при подготовке кадров в нефтехимической и нефтяной областях.
В промпарке располагаются производственные линии ведущих фармацевтических и химических предприятий.
В Верхнеуслонском районе стартовала акция «Подари подписку».
Создателями скульптуры и инициаторами ее установки являются работники Нижнекамской ГЭС.
Экологическая экспедиция «БЕЗ СЛЕДА» пробыла в городе 5 часов.
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского