Скачки и концерт со звездами пройдут на Сабантуе в Нижнекамске

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). 16 июня в Нижнекамске состоится Сабантуй с участием звезд татарской эстрады – Ришата Тухватуллина, Гузель Уразовой и Ильдаром Хакимовым, также на празднике выступят творческие коллективы и солисты города. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Главным зрелищем на Сабантуе станут скачки: планируются заезды лошадей буденовской и арабской чистокровной породы. Для любителей спортивных состязаний состоится турнир по корэш, жим штанги, армспорт, перетягивание каната и другое.
В этом году впервые будет представлена литературная поляна, где развернется фестиваль «Читающий Нижнекамск». Организаторы проведут викторины и конкурсы, национальные игры, мастер-классы, фотосессии с литературными героями, тематическими выставками, посвященными творчеству Льва Толстого и Шигабутдина Марджани. Откроют свою площадку и сельские поселения Нижнекамского района.
Впервые состоится выставка творческих работ народного художника Ахсана Фатхутдинова. Также во время Сабантуя будут работать торговые палатки с национальными угощениями.
Для юных посетителей будет работать батутный городок. На детском майдане пройдет концертная программа с участием юных вокалистов и хореографов.
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Главным зрелищем на Сабантуе станут скачки: планируются заезды лошадей буденовской и арабской чистокровной породы.
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