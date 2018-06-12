Скачки и концерт со звездами пройдут на Сабантуе в Нижнекамске

Главным зрелищем на Сабантуе станут скачки: планируются заезды лошадей буденовской и арабской чистокровной породы.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). 16 июня в Нижнекамске состоится Сабантуй с участием звезд татарской эстрады – Ришата Тухватуллина, Гузель Уразовой и Ильдаром Хакимовым, также на празднике выступят творческие коллективы и солисты города. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Главным зрелищем на Сабантуе станут скачки: планируются заезды лошадей буденовской и арабской чистокровной породы. Для любителей спортивных состязаний состоится турнир по корэш, жим штанги, армспорт, перетягивание каната и другое.



В этом году впервые будет представлена литературная поляна, где развернется фестиваль «Читающий Нижнекамск». Организаторы проведут викторины и конкурсы, национальные игры, мастер-классы, фотосессии с литературными героями, тематическими выставками, посвященными творчеству Льва Толстого и Шигабутдина Марджани. Откроют свою площадку и сельские поселения Нижнекамского района.



Впервые состоится выставка творческих работ народного художника Ахсана Фатхутдинова. Также во время Сабантуя будут работать торговые палатки с национальными угощениями.



Для юных посетителей будет работать батутный городок. На детском майдане пройдет концертная программа с участием юных вокалистов и хореографов.