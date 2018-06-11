В Елабугу прибыл известный путешественник Марек Каменский

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(Елабуга, 11 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабугу прибыл известный польский путешественник Марек Каменский. Экстремальный путешественник, покоривший два полюса земли и прошедший пешком около 4 тыс. км. путем Святого Иакова, на этот раз отправился в экспедицию на электромобиле Nissan LEAF.
Экологическая экспедиция «БЕЗ СЛЕДА» из Польши в Японию пройдет через самое сердце Азии. Сегодня 11-ый день путешествия. Марек Каменский переночевал в Казани и приехал в Елабугу.
По словам путешественника, чаще всего он ночует в своей машине, передвигается со скоростью не больше 50 – 70 км, чтобы экономить энергию. Зарядки хватает на 200 – 250 км. К слову, заряжается его электромобиль около 5 часов, столько же времени он и пробыл в Елабуге. Здесь он пообщался с журналистами и посетил мемориальный комплекс М. И. Цветаевой и Елабужский институт КФУ.
На вопрос, как реагируют водители на его автомобиль в дороге, отвечает, что многие его поддерживают, интересуются на сколько часов хватает энергии. Оказалось, что за 11-й день его только один раз остановили сотрудники ГАИ в Казани, и то из любопытства, так как Марек Каменский утверждает, что никогда не нарушает правила дорожного движения.
Он очень общителен, знает 8 языков, а вот в Татарстане выучил слово «исэнмесез» (здравствуйте).
Эта экспедиция для Марека Каменского особенная. Идея включает в себя инновационный подход «Leave Trail» («Оставлять след»), за которым кроется оставление следа, но не в природе, а исключительно в человеческих мыслях. Путешественник пропагандирует новый стандарт путешествий, направленный на экологическую защиту.
Из Елабуги Марек Каменский направился в Ижевск. К слову, его маршрут передвижения нарисован на его автомобиле.
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