Возле Борового Матюшино в Лаишевском районе РТ перевернулась лодка с рыбаками

(11 июня, Казань, «Татар-информ»). В Лаишевском районе перевернулась лодка с рыбаками, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Около половины четвертого вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в 200 метрах от берега возле Борового Матюшино перевернулась лодка с рыбаками.
Звонившие очевидцы сообщили, что в лодке находились три человека. На реке был сильный ветер и высокая волна.
Двое из них были в спасательных жилетах и доплыли до берега сами. Третий мужчина держался за перевернутую деревянную лодку, его спасли очевидцы.
Спасатели напоминают, выходя на воду, необходимо учитывать погодные условия.
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