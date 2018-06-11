В Рособрнадзоре опровергли информацию об отмене итогов ЕГЭ

Участники ЕГЭ по базовой математике и информатике узнают свои результаты в ближайшие дни.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Рособрнадзоре назвали ложной информацию об аннулировании итогов ЕГЭ по математике базового уровня и информатике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данная информация не соответствует действительности, экзамены прошли без сбоев и серьезных нарушений», — говорится в сообщении пресс-службы. Результаты экзаменов были направлены в регионы в субботу, 9 июня.

Участники первых экзаменов основного периода получат свои результаты в ближайшие дни.

Основной период ЕГЭ продлится до 2 июля.