Глава МИД Украины назвал условия для установления мира в Донбассе

По мнению Павла Климкина, в Донбассе «нет Украины».

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия, необходимые для достижения мира в Донбассе, пишут «Известия» со ссылкой на страницу министра в социальной сети Twitter.

«Реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, — это путь к миру», — написал Климкин.

По мнению министра, в Донбассе на украинской земле живут украинские граждане, но там «нет Украины». Киев должен туда вернуться, считает Климкин.