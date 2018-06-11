Глава МИД Украины назвал условия для установления мира в Донбассе

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия, необходимые для достижения мира в Донбассе, пишут «Известия» со ссылкой на страницу министра в социальной сети Twitter.
«Реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, — это путь к миру», — написал Климкин.
По мнению министра, в Донбассе на украинской земле живут украинские граждане, но там «нет Украины». Киев должен туда вернуться, считает Климкин.
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