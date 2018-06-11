Главное
Возле Борового Матюшино в Лаишевском районе РТ перевернулась лодка с рыбаками

Татар-информ

11 июня 2018, 21:00

Политика

Глава МИД Украины назвал условия для установления мира в Донбассе

Рекомендуем

По мнению Павла Климкина, в Донбассе «нет Украины».

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия, необходимые для достижения мира в Донбассе, пишут «Известия» со ссылкой на страницу министра в социальной сети Twitter.

«Реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, — это путь к миру», — написал Климкин.

По мнению министра, в Донбассе на украинской земле живут украинские граждане, но там «нет Украины». Киев должен туда вернуться, считает Климкин.

Следующая новость

Захарова: Один кадр – и занавес поднят
Новости дня
22:24
В Набережных Челнах установили скульптуру коня, символизирующую энергетику

Создателями скульптуры и инициаторами ее установки являются работники Нижнекамской ГЭС.

21:54
На Украине появится Высший антикоррупционный суд
21:28
Италия отказалась принимать судно с нелегальными мигрантами
21:10
Трейлер «Мстителей: Война бесконечности» установил рекорд на YouTube
21:00
Глава МИД Украины назвал условия для установления мира в Донбассе
20:42
Помпео рассказал о цели саммита США и КНДР
20:24
В Елабугу прибыл известный путешественник Марек Каменский

Экологическая экспедиция «БЕЗ СЛЕДА» пробыла в городе 5 часов.

20:06
В Рособрнадзоре опровергли информацию об отмене итогов ЕГЭ
19:48
Российское судно арестовано в Таллине
19:30
Сборная Австралии подарила Казани диджериду

Глава австралийской делегации поблагодарил организаторов ЧМ-2018.

19:12
Порошенко рассказал про мечту о ЕС и НАТО
19:07
Возле Борового Матюшино в Лаишевском районе РТ перевернулась лодка с рыбаками

На реке во время инцидента был сильный ветер и высокая волна.

18:44
Сборная Австралии на открытой тренировке собрала полный стадион

Посмотреть на соккеруз пришли порядка 3 тыс. человек.

18:26
США ввели новые антироссийские санкции
18:08
Из Челнов в Елабугу начал курсировать монастырский автобус для волонтеров

Содействуют челнинцы не только в работах в подсобном хозяйстве в селе Анзирка, но и в заготовке дров, уборке помещений, восстановлении монастыря.

17:50
Российская авиация не дала боевикам прорваться к Пальмире
17:22
Взлом южнокорейской биржи обрушил биткоин
17:04
Путин рассказал о болезни Собчака в 1997 году
16:46
Минобороны России: Боевики в Сирии готовят новую провокацию с химоружием
16:28
В преддверии мундиаля в Казани появятся мозаичные портреты Месси и Салаха

Необычные картины будут размещены на улице Баумана.

16:10
Номера игроков сборной Австралии в Казани украсили семейными фото

Австралийцы разместились на базе казанского «Ак Барса» и будут жить там на протяжении всего чемпионата

15:52
В Набережных Челнах китайский производитель стиральных машин провел День поставщика

OOO «Хайер Лаундри Машин Рус» собрало представителей Машиностроительного кластера РТ и Камского инновационного кластера «ИННОКАМ».

15:34
ВГИК выделил четверым татарстанцам целевые бюджетные места

Состав экспертной комиссии возглавила Миляуша Айтуганова – директор ГБУК РТ «Татаркино».

15:20
Захарова: Один кадр – и занавес поднят
15:02
Иван Ургант открыл правду о репатриации в Израиль
События

11 июняЗвенящий бюстгальтер или бдительность прежде всего – все о скандале на ЕГЭ в Нижнекамске

11 июня«Мергасовский дом»: ветхий Дом мечты или Отель «Удовольствие» для ночи любви

11 июня12 июня – День России: подробная программа праздника в Казани

10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?

10 июняОстались в чужой стране: после аварии мать не узнает ребенка, на мужа завели уголовное дело

09 июня«"Философия" региональной схемы обращения с отходами – минимизация объемов ТКО, подлежащих захоронению»

09 июняКрупнейший российский холдинг RM-Terex объявил месячник коммунальных служб