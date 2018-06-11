Порошенко рассказал про мечту о ЕС и НАТО

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает, чтобы страна стала членом НАТО и Евросоюза, сообщает «Интерфакс».
«Я очень хочу, чтобы до 30-го года Украины была членом Европейского союза... И я очень хочу, чтобы Украина до 30-го года была членом Североатлантического союза», — сказал Порошенко в ходе встречи со студентами Украинской академии лидерства.
По мнению украинского лидера, НАТО является единственным эффективным механизмом безопасности после того, как Россия «разрушила всю мировую систему безопасности».
Для того, чтобы вступить в НАТО, к 2020 году войска Украины должны быть полностью совместимы с силами государств Североатлантического альянса.
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