Российская авиация не дала боевикам прорваться к Пальмире

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). ВКС России и сирийская армия в понедельник, 11 июня, предотвратили прорыв боевиков из сирийского города Эт-Танф к Пальмире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
«11 июня около 04.00 мск на юге провинции Хомс сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России предотвращена попытка прорыв боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры», — сказали в центре.
В ходе операции были уничтожены пять боевиков, пикап и мотоцикл. Остальные боевики вернулись в Эт-Танф.
Террористы регулярно пытаются пробиться к Пальмире. В Эт-Танфе, оккупированном США, собираются боевики со всей Сирии, в числе которых члены ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Кроме того, в городе пополняются террористические формирования.
Отмечается, что американские военнослужащие оказывают противодействие любым попытками доставки гуманитарной помощи в город.
Следующая новость
На реке во время инцидента был сильный ветер и высокая волна.
Посмотреть на соккеруз пришли более 1,5 тыс. человек.
Содействуют челнинцы не только в работах в подсобном хозяйстве в селе Анзирка, но и в заготовке дров, уборке помещений, восстановлении монастыря.
Необычные картины будут размещены на улице Баумана.
Австралийцы разместились на базе казанского «Ак Барса» и будут жить там на протяжении всего чемпионата
OOO «Хайер Лаундри Машин Рус» собрало представителей Машиностроительного кластера РТ и Камского инновационного кластера «ИННОКАМ».
Состав экспертной комиссии возглавила Миляуша Айтуганова – директор ГБУК РТ «Татаркино».
Сборная Австралии провела пресс-конференцию в преддверии открытой тренировки.
Голкипер австралийской команды рассказал, что их команда готова к самым сложным испытаниям.
Еще в день прибытия, 10 июня, австралийская команда по футболу успела позаниматься в спортивном зале на базе "Ак барс".
ДТП произошло возле дома №150 по улице Советская.
Заключенные ИК №10 в Менделеевске с интересом прослушали произведения Баха, Моцарта, Бетховена в исполнении камерного оркестра.
Во время поездки глава РТ планирует провести встречу с представителями бизнес-кругов Германии.