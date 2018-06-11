Российская авиация не дала боевикам прорваться к Пальмире

Во время операции были уничтожены пять террористов, мотоцикл и пикап.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). ВКС России и сирийская армия в понедельник, 11 июня, предотвратили прорыв боевиков из сирийского города Эт-Танф к Пальмире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«11 июня около 04.00 мск на юге провинции Хомс сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России предотвращена попытка прорыв боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры», — сказали в центре.

В ходе операции были уничтожены пять боевиков, пикап и мотоцикл. Остальные боевики вернулись в Эт-Танф.

Террористы регулярно пытаются пробиться к Пальмире. В Эт-Танфе, оккупированном США, собираются боевики со всей Сирии, в числе которых члены ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Кроме того, в городе пополняются террористические формирования.

Отмечается, что американские военнослужащие оказывают противодействие любым попытками доставки гуманитарной помощи в город.