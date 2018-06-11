Петр Порошенко подписал закон о создании ведомства.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На Украине появится Высший антикоррупционный суд. Закон о создании ведомства в ходе встречи со студентами подписал Президент страны Петр Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Прямой».

«Наконец-то мы перестали использовать словосочетание „законопроект“ о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон», — сказал Порошенко.

Создать такой суд требовал Международный валютный фонд, чтобы предоставить Украине очередной транш кредита.

Закон о создании Высшего антикоррупционного ведомства приняла в четверг, 7 июня, Верховная рада. В законе есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии, в частности, гарантии безопасности судей и прозрачность их набора на пост.