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Возле Борового Матюшино в Лаишевском районе РТ перевернулась лодка с рыбаками

Татар-информ

11 июня 2018, 21:54

Политика

На Украине появится Высший антикоррупционный суд

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Петр Порошенко подписал закон о создании ведомства.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На Украине появится Высший антикоррупционный суд. Закон о создании ведомства в ходе встречи со студентами подписал Президент страны Петр Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Прямой».

«Наконец-то мы перестали использовать словосочетание „законопроект“ о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон», — сказал Порошенко.

Создать такой суд требовал Международный валютный фонд, чтобы предоставить Украине очередной транш кредита.

Закон о создании Высшего антикоррупционного ведомства приняла в четверг, 7 июня, Верховная рада. В законе есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии, в частности, гарантии безопасности судей и прозрачность их набора на пост.

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