Путин рассказал о болезни Собчака в 1997 году

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В 1997 году первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был болен и нуждался в лечении. Об этом в фильме «Дело Собчака» в интервью рассказал Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить», — сказал глава государства.
В 1996 году Собчак уступил на выборах губернатора Петербурга Владимиру Яковлеву, который был его заместителем. Через год его в качестве свидетеля по делу о коррупции во властях Санкт-Петербурга привлекла Генеральная прокуратура. В 1997 году Собчака обвинили в злоупотреблениях на посту градоначальника.
В ноябре того же года Собчак улетел во Францию, чтобы лечиться в парижском госпитале.
В интервью в фильме «Путин» Президент отметил, что помог первому мэру Санкт-Петербурга уехать, чтобы избежать клеветнической кампании.
Документальный фильм «Дело Собчака» рассказывает о политической судьбе градоначальника.
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