Взлом южнокорейской биржи обрушил биткоин

Курс биткоина опустился ниже 6,7 тыс. долларов.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Биткоин подешевел более чем на 10 процентов на фоне заявления южнокорейской криптовалютной биржи Coinrail о кибератаке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CoinDesk.

Курс биткоина упал ниже 6,7 тыс. долларов.

В воскресенье, 10 июня, биржа сообщила, что в результате хакерской атаки была украдена некоторая сумма альтернативных криптовалют. На неподключенном к Сети носителе оказались порядка 70 процентов цифровых активов биржи.

В настоящий момент Coinrail работает над возвращением средств. Сумма ущерба не уточняется, по некоторым оценкам она составляет более 40 млн долларов.