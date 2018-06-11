Взлом южнокорейской биржи обрушил биткоин

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Биткоин подешевел более чем на 10 процентов на фоне заявления южнокорейской криптовалютной биржи Coinrail о кибератаке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CoinDesk.
Курс биткоина упал ниже 6,7 тыс. долларов.
В воскресенье, 10 июня, биржа сообщила, что в результате хакерской атаки была украдена некоторая сумма альтернативных криптовалют. На неподключенном к Сети носителе оказались порядка 70 процентов цифровых активов биржи.
В настоящий момент Coinrail работает над возвращением средств. Сумма ущерба не уточняется, по некоторым оценкам она составляет более 40 млн долларов.
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