Помпео рассказал о цели саммита США и КНДР

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). США хотят видеть итогом переговоров с КНДР полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает RT.
«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова», — сказал Помпео.
По словам американского госсекретаря, США обеспечат безопасность КНДР, если та откажется от ядерного оружия.
В случае, если дипломатический подход не возымеет успеха, США будут продолжать и усиливать давление на Северную Корею, подчеркнул Помпео.
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