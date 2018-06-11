Помпео рассказал о цели саммита США и КНДР

Конечной целью переговоров США хотят видеть денуклеаризацию Корейского полуострова.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). США хотят видеть итогом переговоров с КНДР полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает RT.

«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова», — сказал Помпео.

По словам американского госсекретаря, США обеспечат безопасность КНДР, если та откажется от ядерного оружия.

В случае, если дипломатический подход не возымеет успеха, США будут продолжать и усиливать давление на Северную Корею, подчеркнул Помпео.