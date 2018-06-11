Номера игроков сборной Австралии в Казани украсили семейными фото

Австралийцы разместились на базе казанского «Ак Барса» и будут жить там на протяжении всего чемпионата

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Номера футболистов сборной Австралии на базе казанского «Ак Барса» украсили семейными фото. Эти снимки показали в Instagram сразу несколько австралийских игроков.

Полузащитник Аарон Муй сопроводил фото в соцсети подписью «Моя мотивация», а форвард Эндрю Наббот показал фото на стене во время прямого эфира. Отметим, что это не первый случай такого креативного подхода ко встрече футбольных звёзд — номера игроков сборной Португалии в подмосковном Кратово украсили детскими фотографиями футболистов.

Сборная Австралии прилетела в Казань днем 10 июня. На протяжении мундиаля подопечные Берта Ван Марвейка будут жить и тренироваться в столице Татарстана. Здесь же австралийцы проведут первый матч группового этапа — 16 июня на «Казань Арене» они сыграют против сборной Франции.