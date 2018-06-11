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Возле Борового Матюшино в Лаишевском районе РТ перевернулась лодка с рыбаками

Татар-информ

11 июня 2018, 16:46

Политика

Минобороны России: Боевики в Сирии готовят новую провокацию с химоружием

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В Хакль Аль-Джафру завезли баллоны с хлором.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) готовят в Сирии провокацию с химоружием, чтобы дать США и коалиции новый повод для ракетного удара по гособъектам страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

«По информации, подтвержденной по трем независимым каналам в Сирии, командование так называемой „Сирийской свободной армии“ при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор», — сказал Конашенков.

Чтобы имитировать химатаку против мирного населения, боевики завезли баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра.

Минобороны РФ предупреждает о недопустимости подобных провокаций, подчеркнул официальный представитель ведомства.

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