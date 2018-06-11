В преддверии мундиаля в Казани появятся мозаичные портреты Месси и Салаха

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На пешеходной улице Баумана в Казани появятся мозаичные портреты аргентинского нападающего Лионеля Месси и форварда сборной Египта Мохаммеда Салаха. Видео с созданием необычных картин на своей странице в социальной сети Instagram выложил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.
Сами популярные футболисты в столицу республики не приедут. Как отмечают авторы арт-объектов, фанатам будет приятно увидеть портреты и сфотографироваться с ними.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная Австралии по футболу провела первую тренировку в Казани.
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Необычные картины будут размещены на улице Баумана.
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