Захарова: Один кадр – и занавес поднят

Дипломат отметила, что в последние месяцы фотожурналистика достигла новых внешнеполитических высот.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала фотографию, сделанную во время встречи «Большой семерки» в Канаде, сообщает РИА Новости.

Захарова отметила, что в последние месяцы фотожурналистика достигла новых внешнеполитических высот.

«Неважно, что двери были закрыты. Один кадр – и занавес поднят», – написала государственный деятель на своей странице в Facebook.

Ранее в Сети была опубликована фотография, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель, опершись кулаками на стол, строго смотрит на американского президента Дональда Трампа, который сидит за столом со скрещенными руками. Рядом с Меркель стоят европейские лидеры, рядом с Трампом – его советник Джон Болтон.