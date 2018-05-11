Юлия Барановская засветила нового возлюбленного

Фото: скриншот
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, ведущая «Первого канала» Юлия Барановская показала в своем Instagram`e снимок с мужчиной.
На фото лица избранника не видно, но он крепко обнимает Юлю за плечи.
Еще год назад ведущая программы «Мужское/женское» признавалась, что мечтает выйти замуж. Видимо, желание 33-летней Барановской начало исполняться.
Подписчики пожелали звезде ТВ большого женского счастья.
«Никогда не писала комментарии, но при виде вашей фотографии почему-то стала за вас рада! Вы прекрасная мама, у вас очень хорошие детки! Очень хочется, чтобы у вас появилось надежное плечо, на которое вы смогли опереться! Надеюсь, у вас оно уже появилось!», «Юленька, желаю вам большого женского счастья!!!», «Любите и будьте любимы!!!», – написали поклонники.
Ранее поклонники пришли в восторг от младшей дочери Аршавина.
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