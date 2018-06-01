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Татар-информ

11 июня 2018, 14:55

Шоу-бизнес

Вадим Казаченко напал на бывшую жену в зале суда

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Фото: инстаграм

Казаченко подскочил к жене, пытаясь выбить у нее телефон, а после вцепился в волосы.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Певец Вадим Казаченко подал в суд на бывшую жену Ольгу, требуя с нее 1 млн рублей, однако проиграл. Не справившись с эмоциями, мужчина набросился на противницу в зале суда, пишет «СтарХит».

Конфликт между парой длится уже более полтора лет. Казаченко обвинили в двоеженстве – на момент споров относительно фиктивности брака с Ольгой он женился на своем продюсере Ирине Аманти.

В зале суда между бывшими супругами произошла потасовка, сначала они просто ругались, потом Казаченко подскочил к жене, пытаясь выбить у нее телефон, а после вцепился в волосы. Кадры инцидента были показаны в передаче НТВ «Ты не поверишь!». Казаченко сказал, что не жалеет о содеянном и обратился к Ольге через программу. Он попросил ее прекратить вести «клеветническую и лживую деятельность».

В марте 2017 года Ольга Казаченко родила сына Филиппа, однако из-за того, что певец не проживал с нею, подала на взыскание алиментов. Суд опять же встал на сторону матери с ребенком. На данный момент Казаченко задолжал бывшей супруге более 400 тысяч рублей. Также паре предстоит поделить дом как совместно нажитое в браке имущество.

 

За красивой картинкой порой скрывается самый настоящий кошмар. В моей жизни благодаря моему мужу #вадимказаченко он длится уже полтора года. Сегодня у нас было очередное заседание по разводу с #вадимказаченко, где его представитель фотографировал меня,а на вопрос для чего ответил,что «в инстаграм»,на мое удивление сказал, что ладно,выкладывать не будет,тк я на фото ,которое он сделал, неважно выгляжу,и вообще вел себя довольно таки странно для адвоката в суде,в итоге вк опять что-то намудрил с моим адресом и суд перенесли .А 4 июня у нас суд по миллиону,который казаченко у меня отсудил,но я буду бороться,18 июня у нас суд по дому,который он пытается у меня забрать и один суд первой инстанции по по этому вопросу мы уже выиграли,но он подал апелляцию,два месяца назад ему присудили алименты для нашего сына,но помощи от него так и нет,а вчера мне позвонили из ОВД Гагаринский и сказали что он написал на меня заявление,пока не знаю его суть,но сказали что он лично сам пришел и написал его вчера вечером и меня ждут в полиции. Его «друзья» пишут, что я строю из себя жертву,но меньше всего мне хочется быть на нее похожей,правда.Вот такие новости. С Днем Защиты Детей,друзья,спасибо вам за поддержку❤️Надеюсь когда-нибудь вадим найдет в себе силы,чтобы попросить прощения у своего сына за все,что он натворил

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko)

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