Вадим Казаченко напал на бывшую жену в зале суда

Казаченко подскочил к жене, пытаясь выбить у нее телефон, а после вцепился в волосы.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Певец Вадим Казаченко подал в суд на бывшую жену Ольгу, требуя с нее 1 млн рублей, однако проиграл. Не справившись с эмоциями, мужчина набросился на противницу в зале суда, пишет «СтарХит».

Конфликт между парой длится уже более полтора лет. Казаченко обвинили в двоеженстве – на момент споров относительно фиктивности брака с Ольгой он женился на своем продюсере Ирине Аманти.

В зале суда между бывшими супругами произошла потасовка, сначала они просто ругались, потом Казаченко подскочил к жене, пытаясь выбить у нее телефон, а после вцепился в волосы. Кадры инцидента были показаны в передаче НТВ «Ты не поверишь!». Казаченко сказал, что не жалеет о содеянном и обратился к Ольге через программу. Он попросил ее прекратить вести «клеветническую и лживую деятельность».

В марте 2017 года Ольга Казаченко родила сына Филиппа, однако из-за того, что певец не проживал с нею, подала на взыскание алиментов. Суд опять же встал на сторону матери с ребенком. На данный момент Казаченко задолжал бывшей супруге более 400 тысяч рублей. Также паре предстоит поделить дом как совместно нажитое в браке имущество.