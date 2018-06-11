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Татар-информ

11 июня 2018, 14:48

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Защитник австралийской команды Сэйнсбери: Я всего лишь футболист, мое дело – играть

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Фото: Михаил Захаров

Сборная Австралии провела пресс-конференцию в преддверии открытой тренировки.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 11 июня сборная Австралии по футболу провела первую пресс-конференцию в Казани.

Защитник Трент Сейнсбери из швейцарского клуба «Грассхоппер» оказался самым лаконичным участником пресс-конференции.

Когда его спросили про сложные отношения между Австралией и Россией, футболист не стал углубляться в политику. «Я всего лишь футболист, мое дело играть, поэтому мне нечего сказать по этому поводу», – отрезал Сейнсбери.

А вот доброжелательный прием в Казани защитник не преминул отметить, сказав, что он ощущает себя здесь спокойно, доволен базой «Ак Барса» и поблагодарил за прием, который оказали сборной Австралии в России.

«Я спокойно чувствую себя в Казани. Здесь все отлично. Нас приняли очень хорошо. Никаких жалоб у нас нет. Мы в курсе, что база, на которой мы живем, принадлежит клубу, ставшему недавно чемпионом России по хоккею. Это важно для нас, думаю, это обстоятельство поможет нам. И я надеюсь, наши болельщики поддержат нас здесь. Хочу услышать, как они поют австралийский гимн в России, и, надеюсь, своей игрой мы заставим их улыбаться», – сказал Сэйнсбери журналистам.

 

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