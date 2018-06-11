Из Челнов в Елабугу начал курсировать монастырский автобус для волонтеров

Содействуют челнинцы не только в работах в подсобном хозяйстве в селе Анзирка, но и в заготовке дров, уборке помещений, восстановлении монастыря.

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Монастырский автобус каждую неделю возит челнинских волонтеров помогать монахиням в сельхозработах в Елабужский район.

В Набережных Челнах каждый понедельник в 6.30 монастырский автобус отъезжает от остановки «Театральная», забирая по пути на «Орловке» и «Студенческая» православных волонтеров, едущих помогать обитательницам Казанско-Богородицкого женского монастыря в сельхозработах.

Челнинцы содействуют не только в сельхозработах в монастырском скиту в селе Анзирка, но и в заготовке дров, уборке помещений, реставрационно-восстановительных работах. Монахини с благодарностью принимают помощь волонтеров и надеются, что их ряды будут пополняться. Трудникам, как тут называют добровольцев, предоставляется бесплатное двухразовое питание.

Казанско-Богородицкий женский монастырь основан в 1856 году как женская община, далее ему был присвоен статус моныстыря. При нем действовала школа, а также золотошвейная и живописная мастерские. Основателем моныстыря считается знаменитый купец Иван Стахеев, который пожертвовал миллион рублей на его возведение. Сумма по тем временам считалась фантастической. В 1928 году монастырь прекратил свое сущестование и возродился лишь в 1995 году.