Из Челнов в Елабугу начал курсировать монастырский автобус для волонтеров

Фото: Закамское благочиние
(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Монастырский автобус каждую неделю возит челнинских волонтеров помогать монахиням в сельхозработах в Елабужский район.
В Набережных Челнах каждый понедельник в 6.30 монастырский автобус отъезжает от остановки «Театральная», забирая по пути на «Орловке» и «Студенческая» православных волонтеров, едущих помогать обитательницам Казанско-Богородицкого женского монастыря в сельхозработах.
Челнинцы содействуют не только в сельхозработах в монастырском скиту в селе Анзирка, но и в заготовке дров, уборке помещений, реставрационно-восстановительных работах. Монахини с благодарностью принимают помощь волонтеров и надеются, что их ряды будут пополняться. Трудникам, как тут называют добровольцев, предоставляется бесплатное двухразовое питание.
Казанско-Богородицкий женский монастырь основан в 1856 году как женская община, далее ему был присвоен статус моныстыря. При нем действовала школа, а также золотошвейная и живописная мастерские. Основателем моныстыря считается знаменитый купец Иван Стахеев, который пожертвовал миллион рублей на его возведение. Сумма по тем временам считалась фантастической. В 1928 году монастырь прекратил свое сущестование и возродился лишь в 1995 году.
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