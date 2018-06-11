Иван Ургант открыл правду о репатриации в Израиль

«Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь», – подчеркнул ведущий.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Шоумен Иван Ургант прокомментировал появившиеся ранее слухи о получении израильского паспорта. В своем Instagram`e он поблагодарил подписчиков за волнение и беспокойство.

Ранее СМИ сообщили, что Ургант прошел процедуру оформления гражданства 10 июня в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Якобы российский телеведущий получил статус «новый репатриант».



Ургант рассказал, что действительно уехал на два дня в Израиль. Именно здесь похоронены женщины, которые его воспитали – прабабушка и тетя. Из России Ургант уезжать не планирует.



«Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь», – подчеркнул ведущий. Также ведущий «Вечернего Урганта» попросил не пугать его бабушку Нину Николаевну «мифической эмиграцией».



«С наступающим Днем России!!! И до вечера на Первом», – поздравил россиян Ургант.