ВГИК выделил четверым татарстанцам целевые бюджетные места

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казанском государственном институте культуры состоялся региональный отбор абитуриентов на целевые места во ВГИК, сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Четыре абитуриента из Татарстана прошли отбор по специальностям «Художник анимации и компьютерной графики»; «Художник кино и ТВ по костюму»; «Режиссура игрового кино» и «Режиссура анимации и компьютерной графики».
Всего в кастинге приняли участие 23 человека. Во второй этап было допущено 14 человек.
Состав экспертной комиссии возглавила Миляуша Айтуганова – директор ГБУК РТ «Татаркино». В ее состав вошли киноведы, выпускники ВГИКа, представители Казанского театрального училища, заведующий кафедрой анимации Казанского государственного института культуры и другие.
В итоге Дмитрий Чернышкин, Надежда Потапова, Салават Мурзанов и Наиля Шафигуллина станут студентами ВГИКа в новом учебном году.
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