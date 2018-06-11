В ДНР заявили о готовящейся провокации со стороны Киева

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Украинские силовики планируют устроить провокацию против делегации, организованной комитетом Европейского союза по вопросам политической безопасности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства госбезопасности Донецкой народной республики.
По словам пресс-службы ДНР, военные силы Украины намерены сбить из зенитного ракетного комплекса «Игла» вертолет, в которой будет находиться делегация. После этого обвинить в инциденте ДНР и ЛНР.
Делегация должна прибыть 13 июня на Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко. Цель поездки – посещение прифронтовых районов для изучения гуманитарной ситуации на Донбассе.
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