Председатель Донецкой области подал заявление об отставке

Кабинет министров планирует рассмотреть заявление в среду, 13 июня.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку, сообщает РИА Новости.

На своей странице в Facebook Жебриевский написал, что встретился с Президентом Украины и лично попросил об отставке.

Глава государства принял заявление, на заседании в среду Кабинет министров планирует рассмотреть заявление.

Павел Жебриевский был назначен губернатором Донецкой военно-гражданской администрации в июне 2015 года.