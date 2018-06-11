Председатель Донецкой области подал заявление об отставке

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку, сообщает РИА Новости.
На своей странице в Facebook Жебриевский написал, что встретился с Президентом Украины и лично попросил об отставке.
Глава государства принял заявление, на заседании в среду Кабинет министров планирует рассмотреть заявление.
Павел Жебриевский был назначен губернатором Донецкой военно-гражданской администрации в июне 2015 года.
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