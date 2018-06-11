Меркель не исключает поездки в Россию во время ЧМ-2018

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности визита России во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Ангелы Меркель.
По словам канцлера ФРГ, это не нарушает ее принципов, кроме того, такие поездки могут быть использованы для политических целей, например, для переговоров с российской стороной.
«Проведение чемпионата мира было предоставлено России, мы желаем всего хорошего нашей команде», – отметила она.
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