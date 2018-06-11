OOO «Хайер Лаундри Машин Рус» собрало представителей Машиностроительного кластера РТ и Камского инновационного кластера «ИННОКАМ».

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах китайский производитель стиральных машин провел День поставщика.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что основатель китайского индустриального парка в Набережных Челнах, компания Haier намерена вложить 3 млрд 90 млн рублей собственных средств в строительство высокотехнологичного завода по производству стиральных машин. Предприятие планирует ежегодно производить по 500 тыс. единиц техники. Проект должен выйти на окупаемость через семь лет. Объект станет первым из 12 заводов, которые расположатся на территории индустриального парка. Под него выделено 127,7 гектара в промышленной зоне Автограда.

Также руководители китайского предприятия на презентации заявили, что заинтересованы добиться максимальной локализации производства.

С этой целью на днях гендиректор будущего предприятия Сунь Гуйвэй собрал представителей промышленных предприятий-членов Машиностроительного кластера РТ и Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ», чтобы ознакомить их с направлениями локализации. По его словам, основной подбор поставщиков для нового производства стиральных машин пройдет уже в конце июня. В настоящее время ведутся переговоры по подписанию договора о конфиденциальности с предприятиями Машиностроительного кластера РТ, рассматривающих возможность поставок.